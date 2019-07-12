https://static.news.ru/photo/ec670a7c-a4b3-11e9-bf43-fa163e074e61_1024.jpg Село Центарой Фото: Елена Афонина/ТАСС

Село Центарой в Чечне изменит название. Ему присвоят имя первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, отца нынешнего главы региона.

Решение, ранее одобренное на сельском сходе местными жителями, единогласно принял парламент республики.

Постановление о переименовании географического объекта села Центарой Курчалойского района в село Ахмат-Юрт принято единогласно. Добро пожаловать в Ахмат-Юрт, — объявил спикер республиканского парламента Магомед Даудов под аплодисменты.

Ахмат Кадыров был избран президентом Чечни в 2003 году. Он занимал должность муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Он погиб 9 мая 2004-го в результате теракта. На стадионе в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы, сработало взрывное устройство.

Ранее News.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку телеведущего компании «Рустави 2» Георгия Габунии. Он назвал журналиста трусом, выразил уверенность, что это было заранее спланированной провокацией и призвал возбудить уголовное дело.