Специалисты досматривают один из самолётов, находящийся в аэропорту Кольцово. Проверка инициирована сообщением, поступившим по электронной почте, о якобы заложенном там взрывном устройстве.
В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, —
сообщили«URA.RU» в пресс-службе аэропорта.
Пассажиров из здания воздушной гавани эвакуировать не стали.
Как писал News.ru, сообщения о «минировании» поступили в мае практически во все православные религиозные сооружения Екатеринбурга. Тревожные сигналы передавались посредством рассылки писем.