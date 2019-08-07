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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.

По словам главы республики, террористы, состоящие из жителей разных регионов, а также других народов ближнего зарубежья, беспрепятственно дошли до Дагестана. Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесли...