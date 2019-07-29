Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см.
Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных. Водозабор работает в штатном режиме, но вода подаётся техническая,
Питьевую воду жителям города подвозят 10 машин, открыты несколько пунктов приёма пациентов для оказания бесперебойной медицинской помощи.
Как писал News.ru ранее, в связи с поднятием уровня воды в реке Ия в настоящий момент приостановлено движение на трассе федерального значения «Сибирь» рядом с Тулуном.