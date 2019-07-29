https://static.news.ru/photo/602810fc-b277-11e9-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com

Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см.

Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных. Водозабор работает в штатном режиме, но вода подаётся техническая, информируют городские власти.

Питьевую воду жителям города подвозят 10 машин, открыты несколько пунктов приёма пациентов для оказания бесперебойной медицинской помощи.

Как писал News.ru ранее, в связи с поднятием уровня воды в реке Ия в настоящий момент приостановлено движение на трассе федерального значения «Сибирь» рядом с Тулуном.