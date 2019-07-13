https://static.news.ru/photo/8ada857c-a611-11e9-a92f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Синоптики фиксируют повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области. По прогнозам, в ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.

По информации иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на реках Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 15-45 сантиметров. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, отметки ниже критических, — говорится в сообщении главного управления МЧС России по региону.

МЧС просит отказаться туристов от поездок в селеопасные районы, а также избегать поездок на дальние расстояния. Также ведомство предупреждает о возможных отключениях электроэнергии.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала, писал News.ru.