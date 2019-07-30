https://static.news.ru/photo/fa3fd1d4-b2ae-11e9-b74f-fa163e074e61_660.jpg Железнодорожный мост через реку Амур в Хабаровском крае Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Уровень Амура в районе Хабаровска поднялся до 311 сантиметров. После этой отметки начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города.

По прогнозам УГМС, в ближайшие два дня водоём поднимется ещё на 70 см, а к 8–10 августа Амур около столицы региона достигнет 580–630 см, пишет РИА Новости со ссылкой на краевое правительство.

При таком уровне в зону риска попадают около 4 тысяч дач на островах Кабельный и Дачный, а также низкие места краевой столицы. Угрозы затопления транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, пока нет, но власти всё равно должны предусмотреть самые негативные сценарии, — говорится в сообщении.

Опасным уровнем Амура для Хабаровска считаются 600 см, для Комсомольска — 650 см. Во время масштабного наводнения 2013 года уровень составлял 808 и 911 см соответственно.

Ранее News.ru сообщал, что власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории большинства районов региона из-за угрозы подтопления. Вода «пришла» на данный момент в посёлки Неран, Алгазея и село Удское, в зону возможного стихийного бедствия попали населённые пункты у малых рек в центре и на юге региона.