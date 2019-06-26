https://static.news.ru/photo/664907e8-97fb-11e9-aa58-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Кулаев Фото: te_ekb/vk.com

76-летний Валерий Кулаев из Тавды в Свердловской области держит голодовку уже три недели. Таким образом он выражает несогласие с решением суда, по которому 50% его пенсии удерживают в счёт погашения долга перед управляющей компанией. В итоге в месяц пенсионер вынужден выживать на 4953 рубля 07 копеек.

Мужчина за несколько лет накопил долг за отопление в 150 тысяч рублей. Он не платил намеренно, так как, по его мнению, услуга оказывалась плохо.

На трубах изоляции нет, они обогревают улицу, батареи никогда не промывали, и они забиты, в квартире зимой у стены с северной стороны температура не превышает 5–7 градусов тепла, — объясняет Кулаев.

УК «Единое агентство заказчика» подала на пенсионера в мировой суд и дело выиграла.

Мужчина страдает сахарным диабетом. Решение голодать он принял, так как из-за судебного решения остался без средств к существованию:

Всё равно меня скоро загонят в гроб, так может не зря умру. Ничего не ем, только пью воду, я не обманываю, для меня это вопрос принципа.

До начала голодовки при росте 181 см Кулаев весил 90 кг. На сегодняшний день он похудел до 77 кг.

Вынесший решение судья должника не помнит, сообщает URA.RU . Представители УК говорят, что пенсионер, несмотря на попытки коммунальщиков, отказывался идти на переговоры.

Ранее News.ru писал о школьнике из Санкт-Петербурга Леониде Шайдурове, который объявил голодовку. Он требует убрать Юнармию из школ, вернуть бесплатное питание и прекратить преследования учащихся по политическим мотивам.