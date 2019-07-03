https://static.news.ru/photo/43e20974-9d97-11e9-8644-fa163e074e61_1024.jpg Элина Сушкевич Фото: Элина Сушкевич/vk.com

Сотрудники Екатеринбургского клинического перинатального центра приняли участие в акции солидарности с врачом-неонатологом, анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации новорождённых Перинатального центра Калининградской области Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. Они выразили надежду, что их коллега будет оправдана.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Элина сможет продолжать работать так же самоотверженно, как и раньше, — говорится на странице медицинского учреждения в Facebook .

Участники мероприятия отметили, что акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и другие специалисты постоянно трудятся «на пределе возможностей, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока».

Доктора любят свою работу и маленьких пациентов. Подчас они отдают им всё своё время и энергию, — отметили медики из Свердловской области.

Участники акции заявили, что любой врач, делающий своё дело честно и профессионально, всегда должен иметь возможность «рассчитывать на объективную оценку своих действий и гордиться их результатом».

После того как в Калининградской области завели резонансное уголовное дело, врачи по всей России начали акцию в поддержку Элины Сушкевич. В соцсети «ВКонтакте» размещено более 700 записей с хэштегом #яэлинасушкевич. Петицию с требованием провести объективное расследование дела на сайте Change.org подписали свыше 120 тысяч человек.

СК завёл уголовное дело на Сушкевич, а также на и.о. главврача роддома № 4 Елену Белую. В ноябре 2018 года в Калининграде появился на свет недоношенный ребёнок с экстремально низкой массой тела 700 г. Он прожил пять часов, всё это время врачи проводили с ним реанимационные мероприятия, однако силовики полагают, что младенец был убит якобы для сокрытия статистики смертности, а также экономии ресурсов роддома.

Как писал News.ru, общероссийская общественная организация «Российское общество неонатологов» выступила в защиту Сушкевич. Ситуацию комментировал губернатор региона Антон Алиханов, пообещав внимательно следить за ходом расследования дела.

Глава калининградского Минздрава Александр Кравченко говорил о том, что ни у одного нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чём говорится в материалах уголовного дела.