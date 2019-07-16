https://static.news.ru/photo/b603f1da-a7ff-11e9-8d34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб». Несмотря на то что он входит в перечень жизненно необходимых лекарств, местный Минздрав отказался выписывать девушке это обезболивающее.

В июле 2018 года у Волгиной диагностировали неоперабельный рак лёгкого четвёртой стадии. После того как поликлиника отказалась выписывать «Кризотиниб», она обратилась в Заволжский суд Ульяновска, который в конце мая 2019 года встал на её сторону, пишет « МБХ Медиа ».

В свою очередь, Минздрав Ульяновской области подал апелляционную жалобу. В ней чиновники указали, что «прокуратура и суд не могут решать вместо лечащего врача, на какое медицинское изделие и на какой лекарственный препарат должен быть выписан льготный рецепт».

На учёт в дневной стационар Рамилю Волгину поставили только со 2 июля. Ей предложили ездить за препаратом в другой конец Ульяновска, по 30 км в каждую сторону. С марта 2019 года её семье приходилось покупать препарат самостоятельно, при том что одна упаковка «Кризотиниба», которую хватает на месяц, в регионе стоит 250 тыс. рублей.

Для нас это неподъёмная сумма, приходилось просить помощи. Мы находили препарат подешевле, в Москве за 185 тыс. У меня зарплата 25 тыс., у мужа 35 тыс. У нас ребёнок и ипотека. Кроме этого препарата, мне нужны ещё лекарства от побочных действий, но их мы можем себе позволить, — отмечает Волгина.

Жительница Ульяновска обратилась в СК с просьбой завести уголовное дело по статье «Халатность».

В пресс-службе ульяновского Минздрава сообщили, что Волгина судится с ними «потому что ей нужно туда ездить», а она «хочет, чтобы ей его выписывали».

Отвечая на вопрос о том, почему препарат нельзя выписывать, в пресс-службе ведомства заявили, что «Кризотиниб» не «проходил стандарты» и не может покупаться на средства областного бюджета, а приобретался он только за счёт медучреждения.

Во вторник, 16 июля, Волгина встретилась с главой областного Минздрава Сергеем Панченко. На ней было объявлено, что финансирование для включения «Кризотиниба» в региональный перечень льготных препаратов отсутствует. Если девушка перестанет принимать это лекарство, она погибнет.

Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ предполагает к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63%.