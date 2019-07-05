https://static.news.ru/photo/5783e00e-9f1f-11e9-a845-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Svartsevich/Russian Look/Global Look Press

Северо-Кавказский окружной военный суд признал участника бандформирования Шамиля Басаева — Аслана Яндиева — виновным в организации серии терактов во Владикавказе. Инстанция приговорила фигуранта к 19 годам лишения свободы.

По данным следствия, Яндиев совершил преступления, предусмотренные статьями УК РФ «Участие в устойчивой вооружённой группе», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Террористический акт», пишет РИА Новости .

Подсудимый Яндиев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет строго режима, — сообщает пресс-служба суда.

1 июля 2019 года четыре члена банды Шамиля Басаева, напавшие во время вооружённого мятежа на Дагестан в 1999 году, Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев были приговорены к 6, 14, 13 и 19 годам лишения свободы соответственно. Наказание боевики будут отбывать в колонии строгого режима.

В апреле 2019-го Ставропольский краевой суд вынес приговор в отношении жителя региона Шамиля Казбулатова, участвовавшего в нападении на 6-ю роту десантников в Чечне в 2000 году. Фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, писал News.ru.