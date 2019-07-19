https://static.news.ru/photo/3ff5dcfa-aba7-11e9-aff0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шквалистый ветер и гроза стали причиной возникновения технологических нарушений на объектах энергоснабжения в Сысертском городском округе Свердловской области. В результате неполадок без света остались порядка 4,5 тысячи местных жителей.

В пресс-службе «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» отметили, что основными причинами повреждения в электросетевом комплексе стали обрывы проводов.

В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение на повреждённых участках, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в Свердловской области. В результате пострадал один человек.