https://static.news.ru/photo/2cb3c758-b2d0-11e9-98b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Пасечники Тульской области, которые столкнулись с массовой гибелью пчёл, получат компенсации из регионального бюджета. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин.

По его словам, областное правительство получило более сотни обращений от пчеловодов, которые утверждают, что причиной ЧП стала обработка полей пестицидами, и просят о помощи. Выплаты люди получат уже в этом году, передаёт « Интерфакс ».

Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что все случаи гибели пчёл зафиксированы комитетом ветеринарии.

Власти уже пообещали усилить ответственность за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов. В регионе проверяют правильность их использования сельхозпредприятиями. Некоторые уже привлечены к административной ответственности.

Массовая гибель пчёл отмечена в регионах Поволжья и Центральной России: Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях. Ранее News.ru писал, что масштаб проблемы настолько значителен, что может обойтись России в триллион рублей.