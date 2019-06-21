https://static.news.ru/photo/a84d3e22-940c-11e9-9031-fa163e074e61_1024.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: Абдулмумин Гаджиев/facebook.com

Три еженедельника в Дагестане — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — вышли с одинаковой первой полосой. Статья «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» выпущена в поддержку журналиста, которого абсурдно обвинили в финансировании терроризма.

По словам главного редактора «Черновика» Маирбека Агаева, общий тираж изданий составил около 20 тысяч экземпляров. Людям, которые приходят в редакцию, газеты раздают бесплатно, а номера, пущенные в продажу, практически раскуплены, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Гаджиева. Об этом сообщил адвокат Арсен Шабанов.