https://static.news.ru/photo/2d45a1ea-a49e-11e9-b758-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com

На въезде в посёлок Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа появилась инсталляция в стиле фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», посвящённая проблеме ремонта местных дорог. На трёх красных щитах написано: «Дороги не ремонтируют — они скоро исчезнут», «Ответственных не увольняют — им платят премии», «Как же так, глава администрации Олег Якимов?».

Как сообщает «Ридус», у автора этой идеи самое большое недоумение вызвал факт, что при таком состоянии дорог в этом году в посёлке запланирован ремонт только 850 метров покрытия. Своими соображениями он поделился в соцсетях. Глава администрации посёлка одобрил посыл акции и сказал, что делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Как писал News.ru, автомобильные дороги находятся в плачевном состоянии в половине российских регионов. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. На заседании коллегии надзорного ведомства он отметил, что состояние региональных и местных дорог вызывает «особую обеспокоенность». По его словам, в Архангельской области и Калмыкии нормативным требованиям не отвечают около 90% дорог. В других регионах больше половины трасс эксплуатируются с нарушением законодательства.