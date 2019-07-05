https://static.news.ru/photo/aaf3f876-9f30-11e9-aa13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Кирова Ольга Березина не смогла получить тело умершего сожителя для организации погребения из-за того, что не смогла доказать своё родство с ним. В итоге гражданина похоронили за счёт государства.

Между женщиной и умершим официально не было никаких взаимоотношений и родственных связей. Они свой брак не регистрировали, поэтому возникли вопросы при выдаче тела, — цитирует РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.

Кроме того, по данным региональных силовиков, на теле покойного обнаружили телесные повреждения. В подобных ситуациях всегда проводят доследственную проверку, чтобы выяснить, являются ли травмы истинной причиной смерти, добавили в пресс-службе управления МВД РФ по Кировской области.

Проверка была проведена, состава преступления не установлено. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела было направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы, где находилось тело, — заявили в ведомстве.

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