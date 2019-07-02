https://static.news.ru/photo/472fc6b8-9cd2-11e9-8465-fa163e074e61_1024.jpg Димитрий Кивилиди Фото: prihodkazanskoi/vk.com

Священник Димитрий Кивилиди, устроивший в состоянии алкогольного опьянения ДТП, назначен настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи. Православный приход расположен в станице Мишкинской Аксайского района Ростовской области.

Указ опубликован на официальном сайте региональной епархии.

По данным издания Znak , по вине мужчины произошла авария в ночь с 16 на 17 января 2017 года. Тогда Кивилиди являлся штатным иереем храма Великомученика Георгия Победоносца. Представитель РПЦ управлял автомобилем Mitsubishi АSX. Двигаясь по Халтуринскому переулку, он врезался в ВАЗ-21099. От удара обе машины протаранили ещё семь транспортных средств, припаркованных вдоль дороги. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека, сам священник отделался ссадинами.

Вскоре факт инцидента подтвердили в епархии. Митрополит Меркурий запретил Кивилиди служить в церкви, преподавать богословие и носить наперсный крест с формулировкой «за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее News.ru сообщал, что шиномонтаж «У Фёдора» взял в аренду землю на территории храма во имя святителя Стефана Великопермского в Перми. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.