Священник Димитрий Кивилиди, устроивший в состоянии алкогольного опьянения ДТП, назначен настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи. Православный приход расположен в станице Мишкинской Аксайского района Ростовской области.
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По данным издания
Вскоре факт инцидента подтвердили в епархии. Митрополит Меркурий запретил Кивилиди служить в церкви, преподавать богословие и носить наперсный крест с формулировкой «за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения».
Ранее News.ru сообщал, что шиномонтаж «У Фёдора» взял в аренду землю на территории храма во имя святителя Стефана Великопермского в Перми. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.