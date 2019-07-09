Как принято говорить, компетентные источники дали понять, что среди губернаторов, которых готовят к очередной ротации, номер один — губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Собственно, если отставки кого-то из региональных начальников ждали, то именно его в первую очередь.

Губернатор Орлов, судя по всему, никогда не был особенно популярным на Русском Севере. Уроженец донбасского городка Дебальцево, ныне прославленного героизмом своих защитников, обижался, когда кто-то называл его чужим: мол, я столько лет отработал здесь, начав с оборонных предприятий Северодвинска. Однако, когда в 2015 году, до окончания своего срока, он попросил у президента возможности досрочно уйти в отставку и готовиться к внеочередным выборам, победу он одержал, но с трудом избежал второго тура, слегка превысив планку в 50 процентов.

Ещё тогда было отмечено, что его позиции в области некрепки. К тому же выяснилось, что иногда губернатор не слишком сдержан в своих высказываниях и в выражении эмоций. Например, он публично назвал протесты дальнобойщиков по поводу введения системы «Платон» «безмозглостью». Но по-настоящему в кризисной ситуации Игорь Анатольевич оказался в прошлом году, когда дал согласие на создание в районе станции Шиес Экотехпарка. За красивым словом скрывалось создание полигона для привозимых из столицы отходов. Надо сказать, что некоторые коллеги Орлова, в частности тверской губернатор, идею столичной выездной свалки за деньги отвергли. А Орлов согласился. Своё решение он мотивировал тем, что на 10 млрд рублей, которые заплатит Москва за «приземление» её отходов, можно будет решить ряд социальных проблем. Где-то школы достроить, где-то дороги проложить. Бюджет-то области не впечатляет.

Ждун Эрнесто ждет. А мы действуем. Еждневно. Когда придет час столкновения, мы попросим всю Россию встать и выйти за нас и за себя, за каждый угробленный уголок России. pic.twitter.com/FnwJApqkpG — #Шиес Новости (@pnparh) 6 июля 2019 г.

Наверное, если бы этот проект был подвергнут серьёзному и открытому обсуждению с участием местных экологов, которые сразу заявили об опасности заражения болот, в которых берут истоки местные крупные реки, начиная с Северной Двины, то он бы не вызвал такого отторжения. Но Орлов не стал дискутировать с оппонентами и пошёл по командно-административному пути. Единственное, что потом сообщили встревоженной общественности, это то, что в отходах не будет органики, а осколки московской реновации будут помещаться в специальные облатки.

И только позже, когда в районе Шиеса разбили свой лагерь протестующие активисты, уже из Москвы заговорили о необходимости открытой и широкой, а главное — новой экологической экспертизы. Но завет президента о необходимости открыто говорить с гражданами и не уходить от неприятных вопросов в Архангельской области изначально у местных начальников отклика не нашёл. Как говорится, поезд ушёл. А теряющий доверие архангелогородцев губернатор ещё и подлил масла в огонь, обозвав своих оппонентов «шелупонью». И этим окончательно прославился по всей Руси Великой.

Протесты стали шириться. И в некотором смысле Орлов оказался абсолютно уникальным губернатором. Его дважды публично освистали. Сначала на Дне России, а потом и на городском празднике Архангельска. С таким бэкграундом надеяться на переизбрание в следующем году наивно.

Другое дело, что и преемника ему найти, видимо, не просто. Не каждый молодой технократ решится начать самостоятельную карьеру в непростой области, со скромным бюджетом. Да ещё и с обременением в виде свалки, ответственность за которую целиком на Орлова не свалить. Собственно, вопрос о столичных отходах неминуемо будет в центре избирательной кампании в области. Полностью отказаться от идеи складирования мусора — проявить слабость, отказать Москве — нажить влиятельных противников. Такая вот «квадратура круга». Но искать компромисс всё равно придётся.