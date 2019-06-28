Возгорание сухой травы зафиксировано в Оренбургской области на площади около полутора гектаров. Пожар перешёл с территории Казахстана.
Пожар на площади 1,5 гектара перешёл из Казахстана на территорию городского округа Новотроицк, — сообщили РИА Новости в МЧС России.
К эвакуации готовятся около двух тысяч человек.
Как писал News.ru, лесными пожарами 24 июня в России было охвачено 15,4 тысячи гектаров. На территории РФ действует 74 лесных пожара, на которых проводятся мероприятия по тушению. Режим чрезвычайной ситуации районного масштаба введён в Рязанской области, республиках Мордовия и Саха (Якутия), Забайкальском крае.