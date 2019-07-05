https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чапаевский городской суд Самарской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за «неуважение к власти». Поводом стал комментарий в интернете об отношении правительства к россиянам.

Как указано в административном протоколе, местный житель по фамилии Конаков, оставил в одной из соцсетей «комментарий в грубой форме», пишет « МБХ Медиа ».

На суде Конаков отметил, что высказал личное мнение об отношении правительства к народу. В постановлении говорится, что подсудимый признал вину.

По информации издания, это первое в России дело за оскорбление правительства, ранее протоколы но новой статье КоАП в основном составляли из-за неуважения к президенту, губернаторам или отдельным чиновникам.

Как писал News.ru, ранее полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву. Поводом послужили высказывания в соцсети «ВКонтакте» про губернатора Игоря Орлова, который назвал противников мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью».