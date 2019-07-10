https://static.news.ru/photo/c0a17842-a32c-11e9-ab3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мировой суд в Ярославле вынес оправдательный приговор бывшему директору школы-интерната Ларисе Шельбах. Ее судили за то, что она предложила воспитанникам выпить жидкость из емкости с водой, куда они помочились. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Шельбах признали невиновной и оправдали, — сказала пресс-секретарь суда.

Инцидент произошёл в 2017 году. Директор интерната заставила троих воспитанников интерната выпить собственную мочу в наказание за то, что они помочились в бак с питьевой водой. Она была вынуждена уволиться после того, как эта история получила широкий резонанс в СМИ. Позже против неё возбудили уголовное дело.

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