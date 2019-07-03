Всеволожский суд Ленинградской области арестовал Адила Атамурадова. Он подозревается в изнасиловании собственной дочери. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Атамурадову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 31 августа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 3 статьи 131 — изнасилование несовершеннолетней, — сказал пресс-секретарь суда Саргис Бадикян.
По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 29 июня в частном доме одного из посёлков Ленобласти. Пострадавшей девочке на момент преступления было 16 лет, Атамурадову было об этом известно. Мужчину задержали после того, как в полицию обратилась мама девочки.
В управлении СК по Ленобласти
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