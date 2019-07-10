https://static.news.ru/photo/d8bdf098-a2f7-11e9-baf9-fa163e074e61_1024.jpg Даниил Фертиков Фото: vk.com/fert51

Октябрьский районный суд Ижевска наложил штраф на 20-летнего местного жителя за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом News.ru сообщили в Объединённой пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Исследовав материалы дела, в том числе протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты с указанных страниц, суд назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30000 рублей, — сказала представитель суда Наталья Нургаянова.

Она добавила, что молодой человек выложил пост с оскорблениями на своей странице в соцсети Instagram в Stories. На него составили протокол по ч. 3 статьи 20.1. КоАП.

Правозащитник Павел Чиков в своём Telegram-канале сообщает , что правонарушителя зовут Даниил Фертиков, он является хоккеистом, ранее выступавшим за удмуртский «Прогресс» из города Глазов.

Ранее News.ru разбирался, как работает закон об оскорблении власти.