Октябрьский районный суд Ижевска наложил штраф на 20-летнего местного жителя за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом News.ru сообщили в Объединённой пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.
Исследовав материалы дела, в том числе протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты с указанных страниц, суд назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30000 рублей, — сказала представитель суда Наталья Нургаянова.
Она добавила, что молодой человек выложил пост с оскорблениями на своей странице в соцсети Instagram в Stories. На него составили протокол по ч. 3 статьи 20.1. КоАП.
Правозащитник Павел Чиков в своём Telegram-канале
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