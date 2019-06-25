https://static.news.ru/photo/b5a6395a-9738-11e9-8f6d-fa163e074e61_1024.jpg Кондопога. Церковь Успения Пресвятой Богородицы Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Кондопожский городской суд Карелии отправил на принудительное лечение подростка. Он обвиняется в поджоге деревянной Успенской церкви в Кондопоге.

Об этом сообщает сайт республиканской прокуратуры.

Дело квалифицировалось по ч.2 статьи 167 УК — умышленное уничтожение чужого имущества. В ходе расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она установила, что молодой человек психически нездоров, а во время совершения преступления был невменяем. По этой причине его освободили от уголовной ответственности.

Карельскую церковь подожгли в августе прошлого года. Вскоре после этого был задержан 15-летний подросток. Он заявил, что хотел «прославиться на весь мир». Сооружение сгорело дотла — чтобы его восстановить, потребуется около 80 млн рублей.

Ранее News.ru писал о том, что Минкульт выделил деньги на восстановление церкви в Кондопоге.