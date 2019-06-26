Суд оштрафовал уральца за гомофобный комментарий к видео
Анна Акимова
10:48, 26 июня 2019
https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сысертский районный суд в Свердловской области постановил выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей мужчине, оставившему гомофобный комментарий под видеороликом в социальной сети.
Дело было рассмотрено по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Назначено ему наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей, — приводит РИА Новости слова представителя суда.
Собеседница агентства отметила, что наличие гомофобии в комментарии установлено лингвистической экспертизой. Как сообщают местные СМИ, это первое в истории региона подобное решение суда.
Ранее News.ru писал, что главу личной охраны основателя Facebook Марка Цукерберга Лиама Бута обвиняют в гомофобных и расистских высказываниях, а также в домогательствах.