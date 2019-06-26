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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин этапирован из южно-сахалинского СИЗО в колонию строгого режима Хабаровского края на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Сахалину.

Хорошавина в понедельник, 24 июня, отправили в колонию строгого режима Хабаровского края, — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС. Ранее бывшие подчинённые Хорошавина Сергей Карепкин и Андрей Икрамов, которые проходили с...