https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Ленинский районный суд Мурманска оштрафовал члена Союза писателей России, местного жителя Антона Благина. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку.

В решении инстанции говорится, что в январе 2019 года гражданин разместил в Сети материал, содержащий признаки возбуждения неприязни, пишет « Интерфакс ». Во время слушаний, однако, автор текста не согласился в результатом экспертизы. По словам мужчины, работа носила исторический характер и должна была привлечь внимание общества и чиновников.

Теперь Благин обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение не вступило в силу, и его можно обжаловать. Это не первый случай, когда его писательские труды признаются экстремистскими. В 2015 книга жителя Мурманска попала в список запрещённых материалов.

В 2016-м он стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц, по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично».

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве активиста «Ассоциации народного сопротивления» Владимира Бояринова. На него завели уголовное дело за якобы призывы к экстремизму в соцсети «ВКонтакте».