Замначальника управления ФСИН России по Самарской области подозревается в получении взятки. 19 июля текущего года его задержали оперативники при получении 520 тысяч рублей.
По версии правоохранительных органов, денежные средства сотрудник ведомства требовал за улучшение бытовых условий осуждённых ИК-15 в Самарской области.
20 июля после ходатайства следствия суд назначил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на официальном
Ранее News.ru сообщал, что двое следователей отделов СКР по подмосковным городам Королёву и Мытищи задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Деньги следователям были выплачены за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.