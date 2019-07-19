https://static.news.ru/photo/e7232468-aad7-11e9-939c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: СКР по Самарской области.

Замначальника управления ФСИН России по Самарской области подозревается в получении взятки. 19 июля текущего года его задержали оперативники при получении 520 тысяч рублей.

По версии правоохранительных органов, денежные средства сотрудник ведомства требовал за улучшение бытовых условий осуждённых ИК-15 в Самарской области.

20 июля после ходатайства следствия суд назначил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее News.ru сообщал, что двое следователей отделов СКР по подмосковным городам Королёву и Мытищи задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Деньги следователям были выплачены за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.