https://static.news.ru/photo/915c705a-8644-11e9-b261-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вологодская строительная компания «Магистраль» просит МВД завести уголовное дело на журналистов местного издания Newsvo из-за заметки со словом «ханурики». Практически сразу после подачи заявления в редакцию пришли полицейские за объяснениями.

Причиной недовольства строителей стал опубликованный 18 июня в рубрике «БлогоVo» пост из группы градозащитного движения «Настоящая Вологда». Автор назвал сотрудников предприятия «хануриками». В результате 14 работников «Магистрали» обратились в полицию, чтобы те завели на журналистов дело по статье УК «Клевета», говорится на сайте издания .

Как заявила редактор Newsvo Ирина Казанкина, в рубрике «БлогоVo» публикуются не журналистские материалы, а мнения пользователей соцсетей, которые там уже обнародованы. В связи с этим журналистов невозможно обвинить в клевете, поскольку материал был написан не ими.

Компания «Магистраль» в Вологде занимается строительством дорог. Издание Newsvo регулярно публиковало материалы о многочисленных нарушениях, связанных с деятельностью этой организации.

Как писал News.ru, ранее депутат от «Единой России» в Югорске Александр Беккер получил дисциплинарное взыскание в виде замечания. Причиной стали угрозы физической расправой и изнасилованием, которые политик произнёс в адрес своего бывшего коллеги и журналиста Антона Пантина.