Спасателям в Ханты-Мансийском автономном округе пришлось вертолётом эвакуировать сторожа с базы рыбзавода из-за медведя.
Как сообщает «Центроспас-Югория», хищник проник на территорию завода вблизи озера Шошъегатор и пытался попасть в сторожку. Получив сообщение, поисковая группа и полицейский на вертолёте Ми-8МТ незамедлительно вылетели к месту вызова.
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News.ru ранее писал о том, что бурый медведь залез в дом к американской семье в штате Монтана и заперся в одной из комнат. Хищник устроил погром, потом залез в шкаф и уснул на полке.