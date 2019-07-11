https://static.news.ru/photo/f1300798-a3a5-11e9-8c4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спасателям в Ханты-Мансийском автономном округе пришлось вертолётом эвакуировать сторожа с базы рыбзавода из-за медведя.

Как сообщает «Центроспас-Югория», хищник проник на территорию завода вблизи озера Шошъегатор и пытался попасть в сторожку. Получив сообщение, поисковая группа и полицейский на вертолёте Ми-8МТ незамедлительно вылетели к месту вызова.

Как отмечает РИА Новости , 27-летнего сторожа доставили в Ханты-Мансийск, он не пострадал.

News.ru ранее писал о том, что бурый медведь залез в дом к американской семье в штате Монтана и заперся в одной из комнат. Хищник устроил погром, потом залез в шкаф и уснул на полке.