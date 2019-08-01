https://static.news.ru/photo/c82a77dc-b450-11e9-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Константин Толкачёв (в центре) Фото: Константин Толкачёв/facebook

Существовавший в СССР налог на бездетность не следует снимать с повестки дня. Об этом заявил глава Курултая Башкортостана Константин Толкачёв, комментируя статистику рождаемости в республике.

Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей, — написал политик в Facebook .

По мнению Толкачёва, необходимо ввести дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе поощрение рождения первого ребёнка.

В особой поддержке нуждаются неполные семьи. Именно нежелание отца создать семью и нести ответственность за ребёнка обычно толкает женщин на аборты. Гарантия социальной защищённости матерей-одиночек помогла бы избежать таких решений, спасла бы детские жизни, — считает спикер парламента Башкортостана.

Большую тревогу у Константина Толкачёва вызывают цифры рождаемости за январь-июнь 2019 года. За этот период в Башкортостане появилось на свет «всего 19 622 ребёнка», хотя несколько лет назад годовые цифры рождаемости там «были в районе 60 тысяч, а после войны, в 1940-1950-е годы превышали 100 тысяч человек».

Причина, видимо, кроется в менталитете современной молодёжи, больше нацеленной на личностный рост. Необходимость семьи, детей, другие семейные ценности остаются на периферии интересов. Хотя с годами, конечно, понимаешь, что это далеко не так, — считает Толкачёв.

Как писал News.ru, по данным службы спецсвязи и информации ФСО почти половина россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми. При этом 8,2% опрошенных полагают, что объём помощи даже упал.

В свою очередь министр труда и соцзащиты Максим Топилин посоветовал семьям, которые хотят получить материнский капитал, поторопиться с рождением детей, так как срок программы ограничен. Правда, он не исключил её продления до 2025 года.