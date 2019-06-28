Спасатели нашли тело последнего из семи новосибирских туристов, погибших после схода лавины в горах Республики Алтай. Трагедия произошла 6 мая на склоне Южно-Чуйского хребта.
У подножия горы Металлург на дне озера найдено тело туриста Симонова Николая Александровича, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены, — сообщили в республиканском ГУ МЧС.
Как писал News.ru, при сходе лавины в Горном Алтае выжить удалось только двоим туристам из Новосибирска. Именно они и сообщили об инциденте, добравшись до ближайшего населённого пункта. После того как были найдены тела шестерых погибших, спасательную операцию решили приостановить до лета из-за угрозы повторного схода лавины в месте поисков.