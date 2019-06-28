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Органы опеки Крыма занимаются изучением обстоятельств избиения школьницы сверстниками. 14-летнюю девочку жестоко избили несколько подростков, сейчас она находится в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.

Органы опеки Керчи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, планируется собрать комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева. Как писал News.ru, Следственный комитет...