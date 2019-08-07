В мэрии Челябинска проверяют на коррупцию чиновников, которые занимались аукционом по продаже земли в Каштакском бору. Торги были отменены после вмешательства областного Минэкологии региона.
Как сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, сейчас в администрации проводится внутренняя проверка. Он уточнил, что участники аукциона уже известны. По его словам, результаты будут готовы до конца недели.
Сообщается, что информацию об отмене торгов, назначенных на 8 августа, уже выставили на официальном сайте Комитета по имуществу и земельным отношениям (КУиЗО). Как уточняет
Как ранее писал News.ru, алчность чиновников назвали основной причиной коррупции в России. Об этом заявили большинство предпринимателей, опрошенных аналитиками Торгово-промышленной палаты страны.