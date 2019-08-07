https://static.news.ru/photo/dd08d686-b9a9-11e9-9b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey rock.74/ CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

В мэрии Челябинска проверяют на коррупцию чиновников, которые занимались аукционом по продаже земли в Каштакском бору. Торги были отменены после вмешательства областного Минэкологии региона.

Как сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, сейчас в администрации проводится внутренняя проверка. Он уточнил, что участники аукциона уже известны. По его словам, результаты будут готовы до конца недели.

Сообщается, что информацию об отмене торгов, назначенных на 8 августа, уже выставили на официальном сайте Комитета по имуществу и земельным отношениям (КУиЗО). Как уточняет URA.RU , среди возможных участников сорванного аукциона есть фирмы, связанные с группой компаний «Доступное жильё» бизнесмена Андрея Яцуна.

Как ранее писал News.ru, алчность чиновников назвали основной причиной коррупции в России. Об этом заявили большинство предпринимателей, опрошенных аналитиками Торгово-промышленной палаты страны.