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Межведомственная комиссия по оценке ущерба составит список нуждающихся в выплатах после пожара на военном складе боеприпасов под Ачинском до конца недели.

В настоящее время администрацией Ачинского района создано три комиссии по обследованию территорий с целью оценки ущерба территории, причинённых в результате ЧС, — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны...