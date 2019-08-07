https://static.news.ru/photo/21e5bcca-b92c-11e9-b4a3-fa163e074e61_660.jpgФото: Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург)/Facebook
Специалисты завершили проверку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, опасных предметов обнаружено не было. Ранее по телефону поступило сообщение о минировании одного из самолётов.
Проведены все необходимые мероприятия, которые заняли около двух с половиной часов. В результате, никаких подозрительных предметов обнаружено не было, — сообщили «Интерфаксу» в Уральском управлении МВД РФ на транспорте.
В настоящее время ведётся работа над установлением личности телефонного террориста. Все задержанные рейсы уже вылетели.
Как писал News.ru, специалисты досматривают один из самолётов, находящийся в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Проверка инициирована сообщением о якобы заложенном там взрывном устройстве. Пассажиров из здания воздушной гавани эвакуировать не стали.