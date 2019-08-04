https://static.news.ru/photo/4dbe472c-b765-11e9-85fb-fa163e074e61_660.jpg «Сибирские Мальдивы» Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Смотровую площадку предложили построить на искусственном озере у новосибирской ТЭЦ-5, которое получило название «сибирские Мальдивы» за бирюзовый цвет воды.

Предложение было выдвинуто на выездном рабочем совещании с представителями правительства региона, пишет Life.ru .

Люди хотят фотографироваться. Раз народ идёт — значит, надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить, — заявил глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

В Сибирской генерирующей компании, в свою очередь, сообщили, что подумают над предложением. Главный инженер новосибирского филиала СГК Юрий Кротов подчеркнул, что для начала необходимо обеспечить безопасность такой площадки.

Как ранее писал News.ru, новосибирская ТЭЦ-5 усилила охрану искусственного озера, которое стало местом паломничества из-за необычной бирюзовой воды. Её цвет связан с нахождением здесь золоотвала.