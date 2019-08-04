https://static.news.ru/photo/d824834a-b6c0-11e9-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Смеречинский/РИА Новости

Синоптики 4 августа прогнозируют в Сочи резкое ухудшение погоды с формированием смерчей и грозовыми дождями.

На участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем. На курорте вновь объявлено штормовое предупреждение, — говорится в сообщении на сайте администрации города.

МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей о резком ухудшении погоды 4 и 5 августа с порывами ветра до 25 метров в секунду.

Ранее News.ru писал, что сильный ветер повалил в Одессе свыше 20 деревьев и привёл к обрыву проводов электросетей. Кроме того, из-за урагана упала опора ЛЭП. Городские службы 4 августа приступили к ликвидации последствий разгула стихии.