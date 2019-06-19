https://static.news.ru/photo/5694b4d8-92b9-11e9-831d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

После жалобы жителей Челябинской области на прямую линию с президентом Владимиром Путиным об отсутствии нормального перехода через железную дорогу в селе Варна заведено уголовное дело. Об этом сообщает СК.

Дело о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги заведено по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», говорится на сайте ведомства .

Следователи провели встречи с местными жителями, опросили представителей Южно-Уральской железной дороги и главу администрации Варненского района. Также истребованы документы по техническому оснащению станции.

Ранее жители Варны обратились на прямую линию с главой государства и сообщили, что их село разделено железной дорогой на две части, из-за чего им ежедневно приходится лазить под поезда.

Как писал News.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проблемы, с которыми россияне обращаются к Владимиру Путину в этом году, начинают решаться ещё до прямой линии.