После жалобы жителей Челябинской области на прямую линию с президентом Владимиром Путиным об отсутствии нормального перехода через железную дорогу в селе Варна заведено уголовное дело. Об этом сообщает СК.
Дело о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги заведено по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», говорится на
Следователи провели встречи с местными жителями, опросили представителей Южно-Уральской железной дороги и главу администрации Варненского района. Также истребованы документы по техническому оснащению станции.
Ранее жители Варны обратились на прямую линию с главой государства и сообщили, что их село разделено железной дорогой на две части, из-за чего им ежедневно приходится лазить под поезда.
Как писал News.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проблемы, с которыми россияне обращаются к Владимиру Путину в этом году, начинают решаться ещё до прямой линии.