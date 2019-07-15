https://static.news.ru/photo/e974781a-a722-11e9-94f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело об оскорблении представителя власти отказался заводить СК на блогера из города Буй Костромской области Владислава Дружкова. Он допустил крепкое выражение в адрес местного сити-менеджера Игоря Ральникова.

В октябре 2018 года в паблике «Мрачные посёлки» появилось видео, автор которого показал некачественную ливневую канализацию и допустил критические высказывания в адрес мэра города Буй Валерия Катышева, а также главы администрации Игоря Ральникова. В адрес последнего прозвучали ругательства, пишет издание « 7×7 ».

Ральников обратился в СК и потребовал завести уголовное дело по статье УК «Оскорбление представителя власти». Чиновник потребовал наказать автора видео и Дружкова, который выложил ролик в своём паблике .

Там же он опубликовал отказное постановление и поблагодарил подписчиков и всех неравнодушных за поддержку.

Блогер сообщил следствию, что не знает автора материала и «не разделяет радикальность его суждений». В итоге СК не стало заводить дело, не найдя состава преступления в действиях Дружкова. Автора ролика правоохранительные органы не нашли.

В СК Ральникову предложили подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации либо написать заявление об административном правонарушении. Дополнительную проверку начала прокуратура.

Как писал News.ru, ранее сотрудники полиции составили на жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова административный протокол о неуважении к власти. Причиной стала публикация в соцсети «ВКонтакте» новости о первом штрафе по этой статье, назначенном Юрию Картыжеву.