Уголовное дело об оскорблении представителя власти отказался заводить СК на блогера из города Буй Костромской области Владислава Дружкова. Он допустил крепкое выражение в адрес местного сити-менеджера Игоря Ральникова.
В октябре 2018 года в паблике «Мрачные посёлки» появилось видео, автор которого показал некачественную ливневую канализацию и допустил критические высказывания в адрес мэра города Буй Валерия Катышева, а также главы администрации Игоря Ральникова. В адрес последнего прозвучали ругательства, пишет издание «
Ральников обратился в СК и потребовал завести уголовное дело по статье УК «Оскорбление представителя власти». Чиновник потребовал наказать автора видео и Дружкова, который выложил ролик в
Там же он опубликовал отказное постановление и поблагодарил подписчиков и всех неравнодушных за поддержку.
Блогер сообщил следствию, что не знает автора материала и «не разделяет радикальность его суждений». В итоге СК не стало заводить дело, не найдя состава преступления в действиях Дружкова. Автора ролика правоохранительные органы не нашли.
В СК Ральникову предложили подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации либо написать заявление об административном правонарушении. Дополнительную проверку начала прокуратура.
Как писал News.ru, ранее сотрудники полиции составили на жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова административный протокол о неуважении к власти. Причиной стала публикация в соцсети «ВКонтакте» новости о первом штрафе по этой статье, назначенном Юрию Картыжеву.