https://static.news.ru/photo/c712c25c-a959-11e9-b0a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы продолжают проверку поступившей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным жалобы учительницы из Орловской области на низкую зарплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Продолжается проведение доследственной проверки по сообщению, поступившему в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации, по факту получения учителем высшей категории из города Орла заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, — говорится на сайте ведомства .

Региональное СУ СК просит лиц, обратившихся на состоявшуюся 20 июня прямую линию, а также тех, кому «известны конкретные обстоятельства нарушения трудовых прав учителей по данному вопросу, предоставить информацию в следственное управление».

Ведомство гарантирует обратившимся анонимность.

Как писал News.ru, 15 июля сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». По словам лидера местного отделения профсоюза медработников «Действие» фельдшера Дмитрия Серёгина, чиновники, говоря о средней зарплате сотрудников, приводят цифры, не учитывая количество отработанных часов. В реальности медики часто берут дополнительную работу, чтобы получить хотя бы незначительную прибавку.