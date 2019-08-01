https://static.news.ru/photo/5b649b20-b45d-11e9-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы начали проверку в связи с протестами работников автозаправок в Астрахани, недовольных долгами по зарплатам. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В настоящее время проводится проверка всех изложенных обстоятельств, — говорится на сайте ведомства .

Операторы и автозаправщики АЗС Астрахани в конце июля организовали пикеты. По данным протестующих, они не получали заработную плату с ноября 2018 года по март 2019-го, пишет SMnews .

Как заявил изданию депутат Госдумы Олег Шеин, выплаты долгов возобновились, но образовавшийся долг работникам АЗС не вернули. По его словам, около 40 автозаправщиков вступили в независимый профсоюз «Защита», и если деньги работникам не отдадут до конца недели, пикет повторится 5 августа.

Как писал News.ru, около 20 сотрудников курганского лесного хозяйства ОАО «Мокроусовский лесхоз» не получают зарплату с ноября 2018 года. Долг хозяйства перед каждым работником составляет уже порядка 78 тысяч рублей, при средней зарплате в 12 тысяч.