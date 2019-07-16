https://static.news.ru/photo/f5ff3666-a7e9-11e9-8cff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Харриет Филлипc/vkontakte

Лекция студентки из Шотландии Харриет Филлипс о феминизме не состоялась в Красноярске из-за действий полиции. Мероприятие сорвали сотруднико подразделения МВД по вопросам миграции.

Мероприятие «Феминизм в современном мире — кому и зачем он нужен?» должно было пройти в культурном пространстве «Окна», пишет местное издание « Проспект мира ».

Как заявили очевидцы, спустя полчаса после начала лекции в зал зашли двое сотрудников полиции в штатском, заявив, что у них «есть вопросы» к Филлипс. Через 10 минут силовики объявили, что мероприятие отменяется.

По мнению представителей управления по вопросам миграции гостья из Шотландии не имеет права вести лекцию, поскольку в Россию она приехала по туристической визе. При этом в настоящее время Харриет Филлипс, как отмечают организаторы мероприятия, учится по обмену в Петербурге.

Как писал News.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос на тему гендерного равенства. Более 60% опрошенных готовы стремиться к уравниванию прав и обязанностей мужчин и женщин. Феминистское движение поддерживают 31% россиян, причём среди молодёжи 18-24 лет эта доля составляет 44%.