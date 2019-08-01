https://static.news.ru/photo/e2d9e31a-b478-11e9-bb53-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Силовики Красноярского края проводят следственные и оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Стражи порядка начали обыск в региональных Министерстве лесного хозяйства и управлении МЧС РФ, а также в «Лесопожарном центре», говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ . Изымается документация, интересующая сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, в период с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица не прибегали к мерам, необходимым для ликвидации лесных пожаров. Из-за этого стихия распространилась на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Ранее News.ru сообщал, что Аляску накрыл дым от лесных пожаров в Сибири, который смешался со смогом от местных горящих лесов. Также его можно увидеть на западном побережье Канады, в Тихом океане, над Сиэтлом и Ванкувером.