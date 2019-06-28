https://static.news.ru/photo/e4764bd0-9a67-11e9-b8bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сильнейший ливень за полчаса подтопил несколько десятков домов и участков в Улан-Удэ. За 30 минут там выпало 30 мм осадков.

В результате ливня подтопило 24 участка и дома. Речь идёт как о многоквартирных домах, так и частных домовладениях, — сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили , что из-за осадков поднялся уровень воды в реке Ока, подтопило дорогу между населёнными пунктами Орлик, Бурунгольское и Сойотское.

Как писал News.ru, почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления в Тулуне Иркутской области, где из берегов вышла река Ия. Она делит город с населением в 42 тысячи человек на две части. Подтоплены 887 жилых домов и один социальный объект. Спасатели начали эвакуацию людей. В регионе введён режим ЧС.