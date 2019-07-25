https://static.news.ru/photo/6d48f12e-aee0-11e9-b6a6-fa163e074e61_1024.jpgРамзан Кадыров и Джамбулат УмаровФото: instagram.com/djambox
Министр по нацполитике Чеченской Республики Джамбулат Умаров сообщил, что мечтающего охранять Рамзана Кадырова мальчика одарили подарками и отправили домой.
Мальчик будет заниматься своими детскими играми, пока ему не надоест. Мы желаем ему мирной профессии, чтобы он никогда в жизни не брал это оружие, чтобы вся его воинственность, страсть к оружию закончилась этими играми, — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Умаров.
Как писал News.ru, будущий первоклассник Магомед-Эми Газиев устроился охранником к главе Чечни Рамзану Кадырову. О новом сотруднике в службе охраны Кадыров написал в Instagram. Решение было принято после того, как родители мальчика опубликовали ролик, в котором Магомед-Эми рассказал о своей мечте — охранять чеченского лидера. Кадыров принял мальчика на должность командира, выделив амуницию и необходимое обмундирование из фондов Ахмата Кадырова. Также ребёнку купили игрушечное оружие и транспорт.