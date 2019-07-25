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Проверки соответствия детских лагерей Якутии нормам пожарной безопасности выявили нарушения на 10 объектах. Это учреждения детского отдыха в Верхневилюйском и Томпонском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) взят на учёт 661 объект летнего отдыха детей. На текущий период на 10 объектах летнего отдыха детей в Верхневилюйском и Томпонском районах...