Фото: МЧС РФ/РИА новости

ГУ МЧС России по Иркутской области отчиталось о ситуации с паводком в регионе. По данным ведомства, подтопленными остаются 230 домов с населением 356 человек и 667 приусадебных участков.

Кроме того, высокий уровень воды сохраняется в трёх социально значимых объектах, затоплены автомобильный мост и 11 отрезков автомобильных дорог. В Тулуне, Нижнеудинске и в Чунском районе проводились работы по откачке воды и просушке помещений тепловыми пушками, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что вся территория города Тулуна, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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