https://static.news.ru/photo/384fd2ec-b680-11e9-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА новости

ГУ МЧС России по Иркутской области отчиталось о ситуации с паводком в регионе. По данным ведомства, подтопленными остаются 230 домов с населением 356 человек и 667 приусадебных участков.

Кроме того, высокий уровень воды сохраняется в трёх социально значимых объектах, затоплены автомобильный мост и 11 отрезков автомобильных дорог. В Тулуне, Нижнеудинске и в Чунском районе проводились работы по откачке воды и просушке помещений тепловыми пушками, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вся территория города Тулуна, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.