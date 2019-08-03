ГУ МЧС России по Иркутской области отчиталось о ситуации с паводком в регионе. По данным ведомства, подтопленными остаются 230 домов с населением 356 человек и 667 приусадебных участков.
Кроме того, высокий уровень воды сохраняется в трёх социально значимых объектах, затоплены автомобильный мост и 11 отрезков автомобильных дорог. В Тулуне, Нижнеудинске и в Чунском районе проводились работы по откачке воды и просушке помещений тепловыми пушками, передаёт
Ранее News.ru писал, что вся территория города Тулуна, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.