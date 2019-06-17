Российский курорт Сочи летом пользуется наибольшим спросом в период с 12 по 18 августа. Меньше всего в город у Чёрного моря россияне едут с 17 по 23 июня.
Таковы данные наблюдений за минувшие три года, сообщает
При этом самым дорогим оказался авиаперелёт в Сочи и обратно на период с 8 по 14 июля: он обошёлся в 14 200 рублей. Самой бюджетной для отдыхающих в Сочи оказалась последняя неделя июня: средний чек на туда-обратно составил 9567 рублей.
В текущем году у туристов с детьми Сочи наиболее популярен в июле. В это время на маленьких пассажиров приходится 25% бронирований, в то время как в июне — 22,3%. Меньше всего детских билетов россияне покупают на август — 20,1%.
Ранее, как писал News.ru, Сочи вошёл в тройку наиболее желанных городов для летнего путешествия в компании друзей в выходные. Возглавил список Санкт-Петербург, третье место заняла Ялта.