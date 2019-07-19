Самолёты сбросили около 300 тонны воды для тушения степного пожара в Оренбургской области, сообщает Минобороны России.
Самолёты военно-транспортной авиации выполнили еще 2 самолётовылета, сбросив 84 тонны воды. Всего экипажи ВТА совершили 7 вылетов, сбросив около 300 тонн воды, - говорится в сообщении.
В данное время возгорание локализовано, угрозы распространения огня нет.
Ранее News.ru сообщал, что военный самолёт направили в Оренбургскую область на борьбу с природным пожаром. Недалеко от города Новотроицка загорелась трава на площади 1,5 гектара. Огонь пришёл из соседнего Казахстана.