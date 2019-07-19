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Незаконные выбросы химпредприятия в Омске стали причиной превышения предельной концентрации вредных веществ в атмосфере, а также жалоб горожан на неприятный запах. Об этом сообщает региональное Минприроды.

На горячую линию министерства природных ресурсов и экологии Омской области вечером 20 июля стали поступать массовые жалобы на неприятный запах в Советском и Кировском округах. Специалисты мобильной экологической лаборатории провели...