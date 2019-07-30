https://static.news.ru/photo/79e48660-b39e-11e9-970c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Росздравнадзор не нашёл фактов, которые подтверждали бы стирку и повторное использование бинтов в больнице забайкальского посёлка Вершино-Дарасунский. Региональное подразделение ведомства провело проверку после жалоб местных жителей.

Инспекторы собрали объяснения с медицинских работников и проверили записи в журналах учёта расходных материалов. На основании этого сделали вывод, что перевязочные средства в больнице были в достаточном количестве и второй раз не применялись.

Вместе с тем Росздравнадзор выявил в больнице другие нарушения: малолетнего ребёнка там не обеспечили бесплатным лекарством, а при помощи другим пациентам использовали «незарегистрированное медизделие» в виде марлевого бинта.

Жалобы на медучреждение от местных жителей, как писал News.ru, поступили во время визита врио губернатора Александра Осипова и членов краевого правительства. О нехватке медикаментов и о том, что временами даже приходилось стирать бинты, главе региона рассказала одна из жительниц посёлка.