Росздравнадзор не нашёл фактов, которые подтверждали бы стирку и повторное использование бинтов в больнице забайкальского посёлка Вершино-Дарасунский. Региональное подразделение ведомства провело проверку после жалоб местных жителей.
Инспекторы собрали объяснения с медицинских работников и проверили записи в журналах учёта расходных материалов. На основании этого сделали вывод, что перевязочные средства в больнице были в достаточном количестве и второй раз не применялись.
Вместе с тем
Жалобы на медучреждение от местных жителей, как писал News.ru, поступили во время визита врио губернатора Александра Осипова и членов краевого правительства. О нехватке медикаментов и о том, что временами даже приходилось стирать бинты, главе региона рассказала одна из жительниц посёлка.