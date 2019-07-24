https://static.news.ru/photo/8c895340-adef-11e9-ab69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В свердловском управлении Роспотребнадзора взяли пробы воздуха Екатеринбурга, чтобы установить причину едкого смога, который появился над городом утром 24 июля.

По жалобам на запах гари, которые поступили в управление, выехали специалисты — берут пробы воздуха. Результаты будут после обеда, — цитирует URA.RU пресс-службу ведомства.

Как сообщили агентству в администрации города, пожаров на границах Екатеринбурга не зафиксировано, уровень загрязнения воздуха «в норме». По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, смог не повлиял на работу воздушной гавани. В свою очередь, в пресс-службе регионального МЧС заявили, что на территории области нет действующих пожаров.

Сейчас этой темой занимаются все, — сказали в региональном главке спасателей.

Уралгидрометцентр квалифицирует смог как дымку. По словам главного синоптика области Галины Шепоренко, в городе установилась благоприятная атмосфера для образования туманов и дымок. При этом местные жители в соцсетях жалуются на едкий запах.

Вонь страшная, на Широкой речке воняет горелой пластмассой и краской, приехали на Сортировку — тут также история, — отметил екатеринбуржец Александр Востриков.

Как писал News.ru, в Красноярске появилась дымка от бушующих в регионе лесных пожаров. По данным Роспотребнадзора, содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 в воздухе превышает гигиенический норматив до 1,6 раза.