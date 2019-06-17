Улан-Удэ и Хабаровск оказались самыми солнечными городами России. По крайней мере, по версии Росгидромета.
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Среднегодовые показатели солнечного света в Улан-Удэ, по данным метеорологов, составили 2797 часов. Хабаровск отстаёт ненамного — там 2449 часов, пишет
Росгидромет также назвал самое ветреное место в России. Это мыс Тайгонос в Магаданской области. Вблизи него порывы ураганного ветра могут достигать 58 метров в секунду.
Ранее News.ru писал, что в Москве стало теплее, чем было сто лет назад. Среднемесячная температура выросла в среднем на три градуса.