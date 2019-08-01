Ведущий российский завод по производству троллейбусов «Тролза» продлил для работников режим простоя. Предприятие в городе Энгельсе Саратовской области не работает на протяжении нескольких месяцев.
Сегодня режим простоя продлён до 19 августа включительно, — цитирует
РИА Новостипредставителя завода Александра Дурасова.
Ранее News.ru подробно рассказывал о ситуации на заводе «Тролза». Коллектив предприятия неоднократно устраивал митинги против сокращений и угрозы закрытия производства. Директор компании Иван Котовицкий заподозрен в даче взятки. В июне стало известно о планах уволить 142 сотрудников.
Режим простоя на предприятии длится с марта 2019 года.