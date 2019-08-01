https://static.news.ru/photo/1623ac9a-b471-11e9-a022-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/trolzaofficial

Ведущий российский завод по производству троллейбусов «Тролза» продлил для работников режим простоя. Предприятие в городе Энгельсе Саратовской области не работает на протяжении нескольких месяцев.

Сегодня режим простоя продлён до 19 августа включительно, — цитирует РИА Новости представителя завода Александра Дурасова.

Ранее News.ru подробно рассказывал о ситуации на заводе «Тролза». Коллектив предприятия неоднократно устраивал митинги против сокращений и угрозы закрытия производства. Директор компании Иван Котовицкий заподозрен в даче взятки. В июне стало известно о планах уволить 142 сотрудников.

Режим простоя на предприятии длится с марта 2019 года.