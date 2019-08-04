https://static.news.ru/photo/cf993766-b6a2-11e9-a762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В 23 из 46 городских округов и районов Пермского края введён режим повышенной готовности из-за возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными дождями.

Режим ЧС действует на одной территории — в Нытвенском районе, подтоплений жилых домов там нет, подтоплены только территории. Ещё в 23 городских округах и районах введён режим повышенной готовности, — сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Ранее News.ru писал, что в трёх регионах Дальнего Востока и Сибири в результате наводнения подтоплены десятки населённых пунктов. В Хабаровском крае и Амурской области — 40 населённых пунктов. В Иркутской области остаются подтопленными в восьми населённых пунктах 230 домов, где проживают 356 человек.

Всего на Дальнем Востоке из зоны паводка в шесть пунктов временного размещения эвакуируются свыше 2,5 тысячи человек. Осуществляется доставка гуманитарной помощи.