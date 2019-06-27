https://static.news.ru/photo/d0343766-98b1-11e9-858c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в Иркутской области, где из-за паводка подтоплены более 700 жилых домов в 12 населённых пунктах.

С 13:00 (08:00 мск) в Иркутской области введён режим ЧС, — сообщили в региональном главке МЧС.

В МЧС РФ ТАСС уточнили , что в настоящее время подтоплены 732 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населённых пунктах области.

Как писал News.ru, по данным иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привёл к повышению уровня воды в реках региона. Часть жителей домов, которые оказались в зоне паводка, находятся в пунктах временного размещения. Для них организовано горячее питание. Большинство отказалось покидать свои владения.